Ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki Platin Sitesi'nde yaşandı. Site bahçesindeki ağacın üst kısmında mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarıyla site bahçesine girerek kedinin mahsur kaldığı bölüme doğru merdivenle yükseldiler.

Merdivenin üst kısmındaki itfaiye eri elindeki ağacın dallarını eğerek, elindeki çubuk yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtarmak isterken, ağacın altında bir araya gelen hayvanseverler de battaniye açtı.

Battaniye açarak düşme tehlikesinin önüne geçmek isteyen duyarlı vatandaşların, ağaç etrafında sürekli hareket halinde olması renkli görüntüler oluşturdu.

O anlarda çevredekiler de olan biteni meraklı gözlerle camları ve balkonlarından seyrederken, bazı vatandaşlarda yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldılar.

Öte yandan, mahsur kalan kedinin verilen uğraş sonucu bir süre sonra kurtarılarak sağ salim bulunduğu yerden indirildiği öğrenildi.

Olayın ardından çevre sakinleri de rahat bir nefes aldı.