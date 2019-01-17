Ağrı Doğubayazıt’ta gün doğumu büyülüyor

Ağrı'da kışın etkisini göstermesiyle her yer beyaza bürünürken, Doğubayazıt'tan yolu geçen birçok kişi gün doğumunu burada izliyor. Doğubayazıt'ta tarihi yapılar önünde fotoğraf çeken vatandaşlar, beyazlarla kaplı Ağrı Dağı önünde güneşin ilk ışıkları ile birlikte fotoğraf çekiyor.

Gece saatlerinde yola çıkarak Doğubayazıt'a günün ilk ışıklarını izlemeye geldiklerini belirten Hüseyin Dumlu adlı vatandaş, yaşadıkları doyumsuz anların yorgunluklarına değdiğini ifade etti. Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nda bu anların oldukça büyüleyici olduğuna değinen Dumlu "Arkadaşlarımızla birlikte oldukça güzel anlar yaşadık. Herkese burayı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.