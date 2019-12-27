Ağrı'da kurtlar şehre indi
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kurtların şehre inmesi kameralara yansıdı. Taşlıçay Devlet Hastanesi kameralarına yansıyan görüntülerde, iki kurt şehir merkezine kadar girerek burada köpekleri kovaladılar.
Taşlıçay'da kurtların şehre inmesi kameralara yansıdı. Hastahane bahçesine kadar giren kurtlar, burada ürkerek şehri terk ediyorlar. Aynı ilçede farklı iki yerde görülen kurt sürüleri ilçede, gündüz yolculuk yapan bir şoför tarafından da görüntülendi.
Taşlıçay'da tedirginlik oluşturan kurtların, aç oldukları için şehir merkezine kadar geldikleri belirtildi. İlçede özellikle gece geç saatlerde yalnız dolaşılmaması uyarıları yapıldı.
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