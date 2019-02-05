Ağrı’da Sibirya soğuğu

Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında çeşitli tedbirler alarak soğuktan korunmaya çalışırken ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu. Kentte kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yoğun sis nedeniyle Anadolu Jet'in Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi. Sibirya soğukları etkisi altına giren kentte, Gazeteci-Fotoğrafçı Recep Çirik'in gece saatlerinde fotoğraf çekim sırasında saçı, kaşı ve kirpiği buz tuttu.