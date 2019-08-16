Ahşap yüklü kamyon alev alev böyle yandı

Olay, öğle saatlerinde Ankara Caddesi'nin Evka-3 kavşağında meydana geldi. 09 LL 735 plakalı ahşap yüklü kamyon, birden alev aldı. Kamyon sürücüsü, alev alan aracı yolun kenarına çekerken itfaiye ekiplerine de durumu haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen kamyondan çıkan dumanlar metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangından geriye hurdaya dönen araç kalırken, ahşap ürünlerinin tamamına yakını da küle döndü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.