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Akan trafikte drift yapan sürücü cezadan kaçamadı

Karabük’te trafikte drift yapan otomobil sürücüsü bedelini ağır ödedi. Sürücünün 2 ay hem ehliyetlerine el konuldu, hem de aracı trafikten men edilerek, 5 bin 10 TL’ de ceza kesildi. Merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi üzerinde gelen araçlara aldırış etmeden dakikalarca drift atan sürücüyü, diğer araç sürücüleri polise ihbar etti. Olay yerine giden trafik polisi çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sürücü dakikalarca yoldan geçen diğer araçlara aldırış etmeden drift attı.

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Akan trafikte drift yapan sürücü cezadan kaçamadı
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