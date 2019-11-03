Akılalmaz olay... ‘Bitcoin Safiye’ her yerde aranıyor
Sadece Aydın’da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan kadın Safiye Gökçen Y.’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği öğrenildi. Ülke genelinde aranan dolandırıcı için yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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