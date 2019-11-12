Aksaray'da Otizimli Çocukların Yuhalanması İle İlgili Flaş Gelişme

Aksaray'da bulunan bir ilkokulda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmesi ve okul çıkışında otizmli çocukların yuhalanması skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Müfettişlerin okulda inceleme yapacağı öğrenildi.