Aksaray'da Otizimli Çocukların Yuhalanması İle İlgili Flaş Gelişme
Aksaray'da bulunan bir ilkokulda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmesi ve okul çıkışında otizmli çocukların yuhalanması skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Müfettişlerin okulda inceleme yapacağı öğrenildi.
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