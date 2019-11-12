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Aksaray'da Otizimli Çocukların Yuhalanması İle İlgili Flaş Gelişme

12.11.2019 | 14:51

Aksaray'da bulunan bir ilkokulda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmesi ve okul çıkışında otizmli çocukların yuhalanması skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Müfettişlerin okulda inceleme yapacağı öğrenildi.

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