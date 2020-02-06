Aksaray’da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi | Video
Aksaray’da abartılı egzozlu otomobille trafikte makas atan sürücü, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 2 bin 744 TL para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, 68 AAD 512 plakalı otomobilin Alparslan Türkeş Bulvarında hızla makas attığını fark etti. Bunun üzerine otomobilin peşine düşen polis ekipleri, dur ihtarında bulunduğu sürücünün kaçması üzerine takibe başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından otomobil durdurulurken, olay yerine trafik ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleriyle araçta geniş çaplı arama yaptı. Yapılan kontrollerin ardından araç sürücüsü Anıl Alper D.'ye (24), filmli cam, abartı egzozdan ve makas atmak ihlallerinden toplam 2 bin 744 TL para cezası kesti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:13
Aracını kaçıran genci öldüren şahıs tutuklandı | Video 06.02.2020 | 18:32
01:33
Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı | Video 06.02.2020 | 18:32
01:26
Aksaray’da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi | Video 06.02.2020 | 18:32
00:41
Alanya’da hortum paniği kamerada | Video 06.02.2020 | 18:32
02:03
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü | Video 06.02.2020 | 18:32
01:00
HDP önündeki ailelerin direnişi büyüyor | Video 06.02.2020 | 18:32
13:23
05:43
00:37
02:15
02:19
Son dakika! Giresun'da heyelan... Felaket anı kamerada | Video 06.02.2020 | 10:52
02:31
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı için saat verildi | Video 06.02.2020 | 10:43
02:06
Başkentte kar yağışı başladı! Cadde ve sokaklar beyaza büründü | Video 06.02.2020 | 10:36
00:55
Başkomiserim yalanıyla, kadının 24 bin lirasını dolandırdı 06.02.2020 | 10:00
02:00
02:08
01:10
Adana park halindeki otomobil kundaklandı | Video 06.02.2020 | 09:36
01:11
01:33
Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada 05.02.2020 | 22:22
01:00
Van’da yürek yakan anons | Video 05.02.2020 | 21:57