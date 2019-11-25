Aksaray'da zarfın içinden çıkan madde bir aileyi hastanelik etti
Aksaray'da cep telefonu satışı yapan İlyas Köse, iş yerine gelen zarfı, eve gelip açtığında içinden çıkan tozdan kendisi, eşi ve 2 çocuğu etkilendi.
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