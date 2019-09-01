Aksaray'daki bu yolda araçlar kendi kendine gidiyor

Aksaray'da manyetik olarak değerlendirilen yolda araçlar rampa yukarı kendi kendine gidiyor.
Aksaray'da bir köy yolunda araçlar rampa yukarı kendi kendine gidiyor. Merkeze bağlı Yenipınar köyündeki bir yolda araçlar, kısmen rampa olan yolda yukarıya doğru hareket ediyor. Araç stop edildikten sonra vites boşa alınıyor ve el freni indiriliyor. Ardından freni de bırakılan araçlar yavaş yavaş kendi kendine hareket ederek rampa yukarı gitmeye başlıyor. Bir süre süre sonra araçlar hızlanarak ilerliyor. Köy halkı tarafından manyetik alan olarak değerlendirilen yol görenleri şaşırtıyor.