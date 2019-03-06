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Alacak verecek kavgasında demir duba ve bıçakla birbirlerine girdiler

Bursa'da meydana gelen olayda iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirine demir duba ve bıçaklarla saldırdı. Olayda bir kişi bıçaklanırken, bir kişi de kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 grup bir araya geldi. Çıkan tartışma sonucu bir süre sonra kavgaya tutuşan şahıslar, demir duba, sandalye ve bıçaklarla birbirine saldırdı. 2 grubun kavgası sonucu G.A. bıçaklanırken, O.A. ise demir dubayla başına aldığı darbeyle yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

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Alacak verecek kavgasında demir duba ve bıçakla birbirlerine girdiler
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