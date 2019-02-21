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Alev alev yanan vidanjör bomba gibi patladı

Adıyaman Belediyesi ait vidanjör çalışırken alev alev yandı. Yanan vidanjör bomba gibi patladı.

Yangın, Sümerevler Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye ekipleri alt yapı ile ilgili soruna müdahale ederken, vidanjör yanmaya başladı. Vidanjörün motor kısmında başlayan yangın biranda büyüdü.

Alevlerin yükseldiği vidanjörde patlama meydana geldi. Çayır çayır yanan vidanjöre itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. Vidanjörde maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Alev alev yanan vidanjör bomba gibi patladı
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