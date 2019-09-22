Alev topuna dönen traktör kamerada

Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Pınarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Anıl Arabacı (22) yönetimindeki 59 EM 248 plakalı traktör, römorkunda 170 balya saman ile ilerliyordu. Pınarca Mahallesi istikametine doğru giden traktörün römorkunda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

SÜRÜCÜ CANINI ZOR KURTARDI

Yangını fark eden Anıl Arabacı, traktörü benzin istasyonunun 200 metre ilerisindeki boş bir araziye çekti. Durumu fark eden benzin istasyonu çalışanları da olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerinin müdahalesi sonucu saman dolu römorktaki yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Sürücünün kendisini son anda kurtardığı yangında 170 balya saman dakikalar içinde kül oldu.

Şans eseri ölen veya yaralananın olmadığı yangınla ilgili Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.