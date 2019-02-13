Alevlere teslim olan otomobil sürücücü canını zor kurtardı

Edinilen bilgilere göre, olay Servergazi Mahallesi 401 Sokak üzerinde meydana geldi. Uğur Karabuğa idaresindeki 20 DR 986 plakalı otomobilin trafikte seyir halindeyken bir anda ön kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Bunu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek araçtan çıktı. Sonrasında ise araç alev alarak yanmaya başladı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın esnasında bir vatandaş ise otomobilin alev alev yanmasını cep telefonu ile kayıt altına aldı.

