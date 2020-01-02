Alkol komasına giren diş hekimi öldü
Pamukkale ilçesinde Güzelköy Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle bir araya gelen 6 arkadaş, bir evde geç saatlere kadar eğlendi. Sabah saatlerinde uyanan arkadaşlardan üçünün baygın olduğu fark edildi. Hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrollerde diş hekimi olduğu öğrenilen Betül Karaayvaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baygın olan diğer 2 doktor ise tedaviye alındı.
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