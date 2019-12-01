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Alkollü kadın Taksim’i birbirine kattı

01.12.2019 | 15:10

Taksim'de Fas uyruklu 17 yaşındaki alkollü kadın, ortalığı birbirine kattı. Kadının pasaportuna el konulup fuhuşa zorlandığı iddia edildi. Fas uyruklu 17 yaşındaki alkollü kadın Taksim meydanında ortalığı birbirine kattı. Pasaportuna el koyarak fuhuşa zorlandığını iddia eden kadın, içki şişesini kırarak çevreye saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadının elindeki alkol şişesini kırarak polislerin üzerine yürüdüğü görüldü. Polise zor anlar yaşatan kadın, etraftakilere saldırmaya çalıştı. Alkollü kadın görüntü çekmeye çalışan İHA muhabirine de saldırmaya çalıştı. Kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Daha sonrasında kadın turist, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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