Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yanındaki yaralıları bırakıp kaçtı

Olay, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Ulus Kavşağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilien bilgilere göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 B 6945 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 03 RH 073 plakayı tıra çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü olay sırasında, kamyon içerisindeki kimliği belirlenemeyen 2 yaralıyı bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası trafik bir sürü kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.