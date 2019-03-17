Alkollü sürücü kaza yaptığı otomobilde sıkıştı

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Davraz Mahallesi'ndeki Şehit Tayfun Yavuz Sokağı üzerinde seyreden Ertuğrul Ceyhan M. idaresindeki 32 SK072 plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra savrulan otomobil ağacı devirdi. Talihsiz kazada otomobilde yalnız olan sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması yaptığı yaralı sürücü, kısa süre sonra bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale gelirken, hastanede gerekli tedavisi tamamlanan sürçünün taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan, kaza sırasında sürücünün yasal sınırlar üzerinde alkollü olduğu belirtildi.