Amaç 'EYT' üzerinden siyasi rant mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin sıkça dillendirdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda, "Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar siyasi rant peşinde. Bu milletin zararına, seçim kaybetsek de yapmayacağız" diyerek son noktayı koymuştu. Peki Kılıçdaroğlu EYT konusundaki çıkışlarıyla nasıl bir siyasi rant devşirmek istiyor? Konuyla ilgili Siyaset Bilimci Abdurrahman Babacan A Haber canlı yayınında konuştu.
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