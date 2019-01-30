Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Amasya'da evden 20 tona yakın çöp çıktı, topladığı çöpler başına yıkıldı!

Amasya’da şikayet üzerine bir eve giden belediye ekipleri açtıkları kapıdan itibaren yaklaşık 20 tonluk çöple karşılaştı.

Amasya'da Gökmedrese Mahallesi'ndeki bir evden etrafa kokular yayıldığı şikayeti alan Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dış kapısını açtıkları evin bahçesinin girişinden itibaren çöp yığınlarıyla karşılaştı. Durumun bildirildiği temizlik işleri görevlileri evden 3 gündür evdeki çöpleri çıkartmaya çalışıyor.


Merdivenin çöplerle dolu olduğu için ikinci katına geçemeyen ve son kullanma tarihi geçmiş olan gıdalarla karşılaşan ekiplere yalnız yaşadığı evi çöp eve çeviren kiracı Ali Keçeci de yardım etti. Evin eklentisinin çatısındaki çöpler çekmeye çalışan 47 yaşındaki adamın üstüne doğru yıkıldı.


Topladığı çöplerin toplam ağırlığının söylenenin aksine 15 ton olmadığını ancak 10 tonu bulabileceğini belirtip biriktirmesinin nedeninin 'geçim kavgası' olduğunu anlatan Keçeci ise "Kiraladığınız evleri çöplerle dolduruyor muydunuz?" sorusuna ise "Öyle bir şey yok. Bir taraftan dolduruyoruz. Bir taraftan satıyoruz. Sıkıntılı bu iş" cevabını verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya'da evden 20 tona yakın çöp çıktı, topladığı çöpler başına yıkıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN