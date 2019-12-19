Aniden yola çıktı, iki tramvay arasında sıkıştı
Çekya'da bir kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil iki tramvay arasında sıkıştı. Kaza anı yol üstündeki ve tramvay kameralarına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
03:50
Sultangazi'de lisede dehşet! "Yan baktın" kavgası cinayetle sonuçlandı 19.12.2019 | 14:35
04:58
Kadın doktora otoyolda dayak kamerada! 19.12.2019 | 14:38
00:57
Aniden yola çıktı, iki tramvay arasında sıkıştı 19.12.2019 | 14:14
01:05
Beyoğlu'nda yangın paniği 19.12.2019 | 14:03
02:12:28
04:30
05:43
İstanbul'da taksicilerin birbirlerini tekme tokat dövdükleri anlar kamerada! 19.12.2019 | 13:28
03:22
02:03
İstanbul Büyükada'da ormanlık alanda açılan ikinci çukur da kapatıldı! 19.12.2019 | 12:36
03:30
Başkent'te kıskançlık krizine giren polis kurşun yağdırdı 19.12.2019 | 11:21
05:42
05:16
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü 19.12.2019 | 10:01
06:41
Nazan'ın cinayet zanlısı sevgilisinden 'intihar etti' iddiası 19.12.2019 | 09:54
04:24
İstanbul Şişli'de kebapçıda fırının patlama anı görüntüleri ortaya çıktı! 19.12.2019 | 10:12
01:52
Ankara'da 4 kişi doğalgazdan zehirlendi 19.12.2019 | 09:57
04:19
27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi, gül lekesiyle ailesini arıyor 19.12.2019 | 09:48
04:21
Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu 19.12.2019 | 09:45
02:55
Ankara'da kasa yüklü tır refüje çıktı: 1 ölü 19.12.2019 | 09:50
01:09
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı 19.12.2019 | 10:05