Web TV Yaşam Aniden yola çıktı, iki tramvay arasında sıkıştı

Aniden yola çıktı, iki tramvay arasında sıkıştı

19.12.2019 | 14:14

Çekya'da bir kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil iki tramvay arasında sıkıştı. Kaza anı yol üstündeki ve tramvay kameralarına yansıdı.

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