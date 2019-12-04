Ankara Karayolu beyaza büründü

Bursa-Ankara Karayolu Mezitler mevkiinde yılın ilk karı düştü. Bölge trafik ve karayolları ekipleri yol güzergahını kontrol ediyor. Her yıl yoğun kar yağışından dolayı zaman zaman kapanan ve trafik kazalarının da meydana geldiği Bursa - Ankara Karayolu Mezitler mevkiinde sabaha karşı kar yağışı başladı. Kısa sürede etkili olan yağış sonrası yolun çevresi beyaza bürünürken, bölge trafik ve karayolları ekipleri de sürücüleri uyarıyor. Bölgede hava sıcaklığı 1 derece ölçülürken, kar yağışı devam ediyor.