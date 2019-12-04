Ankara Karayolu beyaza büründü
Bursa-Ankara Karayolu Mezitler mevkiinde yılın ilk karı düştü. Bölge trafik ve karayolları ekipleri yol güzergahını kontrol ediyor. Her yıl yoğun kar yağışından dolayı zaman zaman kapanan ve trafik kazalarının da meydana geldiği Bursa - Ankara Karayolu Mezitler mevkiinde sabaha karşı kar yağışı başladı. Kısa sürede etkili olan yağış sonrası yolun çevresi beyaza bürünürken, bölge trafik ve karayolları ekipleri de sürücüleri uyarıyor. Bölgede hava sıcaklığı 1 derece ölçülürken, kar yağışı devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
Ankara Karayolu beyaza büründü 04.12.2019 | 11:13
00:55
Minibüslerin tehlikeli yolculuğu 04.12.2019 | 10:47
02:45
01:06
Balıkesir'de hayran bırakan dostluk 04.12.2019 | 10:15
03:58
Ordu'da balerin Ceren Özdemir cinayetinde polis bir kişiyi gözaltına aldı 04.12.2019 | 10:08
03:05
Genç balerin evinin önünde katledildi 04.12.2019 | 09:49
02:33
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk! 04.12.2019 | 09:36
12:39
01:58:50
04:10
Son dakika hava durumu haberi! İstanbul'a kar yağacak mı? 04.12.2019 | 07:47
01:06
09:20
Antalya'daki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 03.12.2019 | 21:15
01:08
Kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu bölgenin görüntüsü ortaya çıktı 03.12.2019 | 18:15
03:57
Hayalleri gerçek oldu, engelli gençler askerlik yaptı 03.12.2019 | 18:15
02:43
Uçan çadırı tutarken metrelerce havalanan "uçan pazarcı" o anları anlattı 03.12.2019 | 18:15
00:14
Mardin'deki sel okulu da vurdu 03.12.2019 | 17:41
00:19
Ankara'da sınıfta sigara içen öğrenciye sosyal medyada tepki 03.12.2019 | 17:37
04:08
BİM marketleri 6 Aralık 2019 Cuma günü ürünleri (Sesli anlatım) 03.12.2019 | 16:53
04:15