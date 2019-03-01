Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 1,5 milyon lira tutarın döviz ele geçirildi!

Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançları yurt dışına kaçırdıkları tespit edilirken çetenin yılda yaklaşık 350 milyon doları paravan şirketlere aktardığı da belirlendi. Gözaltına alınan yasa dışı bahis çetesi üyelerinin mal varlıklarına el konuldu.