Ankara Metrosu kadın vatmanlara emanet

Ankara'da Kızılay, Çayyolu ve Törekent metro hattında 4 kadın vatman görev yapıyor. Kadın vatmanlar yaptıkları işin insanlar tarafından ilk etapta garipsenmesine rağmen, işlerini severek yerine getiriyorlar. Kadın vatmanlardan Huriye Özçelik, 14 yıl boyunca vatman olarak çalıştığını belirterek, ''Ankara'da 5 kadın vatman olarak çalışıyoruz. 4'ü burada diğeri de Ankaray hattında zannedersem'' ifadelerini kullandı.

Özçelik, insanların ilk başta bu durumu şaşkınlıkla karşıladığını fakat daha sonra alıştıklarını belirtti. Özçelik, kadın vatman sayısının az olduğu için genelde dikkat çekmediğini, fakat insanların durumu fark ettiklerinde yeni başladıklarını sandığını açıklayarak, ''14 yıldır vatman olarak çalışıyorum. İnsanlar alıştılar. Son zamanlarda göremiyoruz sizi nerelerdeydiniz diye sorular oluyor. Yeni görenler tebrik ediyor. Cuma günü bir kadın Koru'da, 'Hayırlı olsun, kadın görmek güzel' şeklinde sözler söyledi. Kadın az olduğu için dikkat çekmiyor ve yeni başladığımızı zannediyor. Genelde erkek sürücüler daha çok olduğu çok dikkat çekmiyor. Fark ettikleri zaman da gelip bakanlar oluyor'' şeklinde konuştu.



''Herkes yapmak istedikten sonra her işi yapar''

Mesleği seçmesinin espriyle başladığını dile getiren Özçelik, eşinin sınava girmesini istediğini ve kendisini desteklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Bu mesleği seçmem espriyle başladı. Arkadaşlar kadın sürücü yapalım mı diyorlardı. Ben de olayım dedim. Eşim de sınava sen de gir, ister yap ister yapma ama en azından yapabileceğini göster dedi. Öyle başladık ve sevdik. Devam ediyoruz. Herkes yapmak istedikten sonra her işi yapar. Kadın erkek olarak ayırmıyorum ben işi. Azim, istek, çalışmak önemli. Ortamınız da önemli. Bizim ortamımız çok güzel. Aile gibi bir ortamımız var. Gelmek isteyen kadın arkadaşlarımız olursa bekleriz. Zorlanmıyoruz açıkçası ve seviyoruz.''



''İşimi seviyorum''

Ankara metro hattında en son göreve başlayan makinist Tuğba Çörtük de, Mesleği seçmesinde okuduğu üniversitenin etkili olduğuna dikkat çekerek, işini severek yaptığını belirtti. İşe başlamadan önce karar vermenin zor olduğunu ancak işi öğrendikten kendisini kaptırdığının ve çok keyif aldığının altını çizen Çörtük, ''4 yıl oldu başlayalı. İki yıl eğitim aldım. Karar vermek ilk başta bayağı zor oluyor ama işi öğrendikten sonra seviyorsun. İşimi seviyorum. Mesleği seçmemde bitirdiğim üniversite etkili oldu ilk olarak. Daha sonra eğitimlere girdim, sınavı kazandım. İlk başta ben de çok soğuk bakmıştım yapabilir miyim diye. Çünkü hep öny argılı bakılıyor. Erkek işi olarak görülüyor. Başladıktan sonra kendini kaptırıyorsun ve hareketliliği, makineleri seversen işi de seviyorsun zaten'' diye konuştu.



''Kadınlar istedikleri her şeyi başarabilirler''

Çörtük, karar verme aşamasında annesinin bu işi yapmasını istemediğini dile getirerek, ''İlk başta annem asla yapamazsın, lütfen gitme diye beni çok caydırmaya çalıştı. Çevremde akrabalarım, eşim dostum nasıl yapıyorsun, nasıl gidiyor diye soruyorlar. Özellikle yolcularımız memnun olduklarını dile getiriyorlar. Gördüklerinde selam veriyorlar, tebrik ediyorlar. Bu da insanı gururlandırıyor. Kadınlar çoğalsın istiyoruz. Gelsinler. Her iş zordur ama işin içine girdikten sonra seveceklerini düşünüyorum. Biz de çoğalalım. Kadınlar istedikleri her şeyi başarabilirler. Ne iş yaparlarsa yapsınlar vazgeçmesinler. Ayakta durmayı bilsinler'' dedi.



Melike Küçükbıçakçı isimli bir diğer kadın vatman da, vatmanlık yapmadan önce metroda gişe bölümünde çalıştığını fakat her zaman vatmanlık yapmak istediğine değindi. 10 yıldır makinistlik yaptığını kaydeden Küçükbıçakçı, şunları kaydetti:

''2007 girişliyim metroya. Daha önce gişede çalışıyordum. Sürücülükte Huriye hanım vardı o dönemde. merak ediyordum, ben de istiyordum. Bir sebep oldu. Sınavlar açılmıştı ve o dönemde de kadın personele ihtiyaç vardı. 12 yıl odlu işe gireli. 10 yıldır da metro sürücüsüyüm.''



''Şu anda gayet memnunum''

Küçükbıçakçı, masabaşı iş yapmaya başladığında işin kendisine göre olmadığını anlayarak, daha hareketli bir iş yapmak istediğini fark ettiğini söyledi. Şu anda gayet mutlu olduğunu ve işini severek yaptığını açıklayan Küçükbıçakçı, ''Masabaşı işi yapmaya başladığımda bu bana göre bir iş değil dedim. Ben daha çok aktif olmak istedim. Masabaşında daha pasif olduğumu gördüm. Şu anda gayet memnunum, mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Kadılar bu işi yapmak istiyorlarsa engel gördükleri şeyi çözsünler önce. Mutlaka yapmak isterlerse zaten bu işin başına geçebilirler. Kadınlar çiçektir. Çiçekleri ezmeyelim'' değerlendirmelerinde bulundu.