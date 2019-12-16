Ankara'da DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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