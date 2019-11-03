Web TV Yaşam Ankara'da Gökbilim Merkezi olarak hizmet veren binada yangın çıktı

Ankara'da Gökbilim Merkezi olarak hizmet veren binada yangın çıktı

03.11.2019 | 16:22

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

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