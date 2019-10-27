Web TV Yaşam Ankara'da kardeşinin karıştığı kavgaya otomobiliyle daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da kardeşinin karıştığı kavgaya otomobiliyle daldı: 1 ölü, 1 yaralı

27.10.2019 | 08:28

Ankara'da, Süleyman K., sokakta çıkan kavganın arasına otomobil ile giren ağabeyi Ekrem K.'ye çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 1 kilometre sürüklenen Ekrem K., hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 482. Sokak üzerinde meydana geldi. Süleyman K. iddiaya göre, ağabeyi Ekrem K.'nın da karıştığı kavganın arasına yabancı plakalı otomobiliyle girdi. Otomobilin çarptığı bir kişi başından yaralanırken Ekrem K., otomobilin altında sürüklenmeye başladı. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu öne sürülen sürücü Süleyman K., ağabeyi Ekrem K.'yı yaklaşık 1 kilometre otomobilin beraberinde sürükledi.


İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin takibi sonucunda otomobil, 518. Cadde ile 494. Sokak birleşiminde durduruldu. Mahalle sakinleri, Ekrem K.'yı otomobili ters çevirerek, aracın altından çıkardı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekrem K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Süleyman K.'yı gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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