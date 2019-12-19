Web TV Yaşam Ankara'da kasa yüklü tır refüje çıktı: 1 ölü

Ankara'da kasa yüklü tır refüje çıktı: 1 ölü

19.12.2019 | 09:50

Ankara'da, plastik kasa yüklü TIR'ın refüje çıktığı kazada, TIR sürücüsü hayatını kaybetti. TIR'dan dökülen plastik kasalara çarpan 2 otomobilde ise hasara sebep oldu. Kaza, Yenimahalle Anadolu Bulvarı üzerinde Ankara Çevre Yolu'na 200 metre kala saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Çevre Yolu yönünde giden Mustafa Seferoğlu (36) yönetimindeki 42 FKN 30 plakalı TIR, iddiaya göre, sis nedeniyle görüşün zorlaştığı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. Sürücü Seferoğlu, refüjdeki aydınlatma direğini deviren TIR'dan düşerek TIR'ın altında kaldı. TIR'ın dorsesindeki plastik kasalar ise yolun diğer tarafına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Seferoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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