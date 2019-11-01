Web TV Yaşam Ankara'da servis aracı devrildi 30 yaralı

Ankara'da servis aracı devrildi 30 yaralı

01.11.2019 | 17:11

Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Ankara-Bala kara yolu Çavuşlu mevkisinde, Çankaya Belediyesine ait, servis aracı, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı istikamete geçen servis aracı, daha sonra devrildi.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

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