Ankara'da 'üç kağıt' çetesine 'joker' operasyonu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filmindeki "Bul karayı al parayı" dolandırıcılığı benzeri suç işleyen şahıslara yönelik "Joker Operasyonu" düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Oynattıkları 'bul karayı al parayı' oyunu ile vatandaşı dolandıranlar, Ankara Emniyet Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2 ay önce takibe alındı. Polisin adım adım izlediği şüpheliler, usta komedyen Kemal Sunal'ın oynadığı "Şark Bülbülü" filmindekinin aynı yöntemle "Bul karayı al parayı" oyununu oynattıkları tespit edildi.