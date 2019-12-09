Ankara'da 'üç kağıt' çetesine 'joker' operasyonu!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filmindeki "Bul karayı al parayı" dolandırıcılığı benzeri suç işleyen şahıslara yönelik "Joker Operasyonu" düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.Oynattıkları 'bul karayı al parayı' oyunu ile vatandaşı dolandıranlar, Ankara Emniyet Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2 ay önce takibe alındı. Polisin adım adım izlediği şüpheliler, usta komedyen Kemal Sunal'ın oynadığı "Şark Bülbülü" filmindekinin aynı yöntemle "Bul karayı al parayı" oyununu oynattıkları tespit edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Van'da kar; 33 yerleşime ulaşım kapandı 09.12.2019 | 11:15
02:41
Ankara'da 'üç kağıt' çetesine 'joker' operasyonu! 09.12.2019 | 11:13
04:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu 09.12.2019 | 11:11
12:15
Sağlık Bakanı’ndan gece yarısı 112 ve Hastane ziyareti 09.12.2019 | 10:43
00:49
Kocaeli’de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı 09.12.2019 | 10:42
02:23
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca hafriyat kamyonu yola devrildi 09.12.2019 | 09:55
00:45
Van Narkotik Polisi, kriptolu telefon görüşmelerini çözdü 09.12.2019 | 10:05
00:42
Fuhuş çetesine rüşvetli suçüstü 09.12.2019 | 10:03
00:16
04:34
Kayıp dağcıların montunun bulunduğu yere özel termal drone sevk edildi 08.12.2019 | 14:20
02:41
Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti 08.12.2019 | 12:30
12:05
00:19
İstanbul Beylikdüzü'nde makas atmaya çalışırken bariye çarpan araç kamerada! 08.12.2019 | 11:51
03:33
Bursa'da kaybolan dağcılara ait kırmızı renkli mont bulundu! 08.12.2019 | 09:47
00:52
01:58:46
00:42
Düğünde dans etmeyi bıraktı, kafasından vuruldu! 07.12.2019 | 19:35
03:25
Minik 112’ler görev başına geçti 07.12.2019 | 18:18
02:49
Canlı yayında tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu 07.12.2019 | 18:18
01:59
Güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'e akın etti 07.12.2019 | 18:18