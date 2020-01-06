Web TV Yaşam Ankara'da yoğun kar yağışı! Ankara'da okullar tatil olacak mı? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı... (6 Ocak 2020 Pazartesi)

Ankara'da yoğun kar yağışı! Ankara'da okullar tatil olacak mı? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı... (6 Ocak 2020 Pazartesi)

06.01.2020 | 11:45

Ankara'da Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı başladı! Ankara'da okullar kar yağışı sebebiyle tatil olacak mı? Ankara Valiliği 'Okullar tatil açıklaması' yaptı mı? Ankara'da kar yağışı kaç gün devam edecek? İşte Ankara için 6 Ocak 2020 Pazartesi hava durumu ve kar yağışı tahminleri...

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