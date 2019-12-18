Ankara'da okul inşaatının iskelesi çöktü: 1 ölü, 1 yaralı!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde okul inşaatının iskelesi çöktü. İlk belirlemelere 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
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