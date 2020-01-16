Anne ve babasının hayrı için sokakları temizleyen şahsa belediye işçilerinden tepki!

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşadığı mahallenin kaldırım ve yollarını anne ve babasının hayrı için temizleyen 45 yaşındaki Tekin Çetin, belediyenin temizlik görevlilerinin kendisini yaptığı işten dolayı azarladıklarını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Çetin yolları süpürmek için fırça ve küreği ise topladığı cam şişelerini satarak aldığını söyledi. Çivril’de yaşadığı mahallenin kaldırım ve yollarını temizleyen 45 yaşındaki Tekin Çetin belediye çalışanları tarafından uyarıldı. Çayır Mahallesinde tek başına yaşayan Tekin Çetin isimli vatandaş evinin etrafındaki kaldırım ve sokakları süpürünce Belediye işçileri tarafından azarlandı. İddiaya göre evinin bulunduğu bölgedeki sokak ve kaldırımları her sabah ve akşam süpürerek çöpleri çöpçülerin rahat alması için öbek halinde toplayan Çetin, Çivril Belediyesi temizlik işçileri tarafından temizlik yapmaması konusunda uyarıldığını iddia etti.