Web TV Yaşam Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı

Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı

14.11.2019 | 18:15

Antalya’da aldığı aşırı alkol nedeniyle ayakta bile zor duran Rus uyruklu kadını polis aracıyla evine bıraktı. Alkollü kadının polislerden özür dilemesi dikkat çekti.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı sahil yolundaki bir otobüs durağında alkol alıp, çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen kadını mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Bölgeye gelen polis, Rus uyruklu Alexandra B'nin, alkol aldığını belirledi. Aşırı alkol nedeniyle güçlükle konuşabilen ve ayakta zor duran kadının bir yakınına polis telefonla ulaşmaya çalıştı. Pasaport ve evraklarını veren kadının polislerden özür dilemesi dikkat çekti.

Polis Rus uyruklu kadının telefonla ulaştığı yakınına, " Alexandra'nın yakınımısınız siz? Alkollü şuan gelip alma durumunuz var mı? Şu an iyi değil alkollü kendisi." diye bilgi verdi. Olumsuz cevap alan polis ekipleri Rus kadını, Hurma Mahallesi'nde kaldığı ikametine götürdü.

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