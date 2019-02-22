Antalya'da babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk ifadesinde niyetim öldürmek değildi dedi

Mahkemede tedirgin davranan çocuk olayı şöyle anlattı:

"Babam bize zulmediyordu. Bir seferinde annemin boğazını sıkmıştı. Kardeşimi de dövüyordu. Olaydan bir gün önce dedemin silahını almıştım. Tuvalet ihtiyacımı karşılamak için kalktığımda aklıma silahı temizlemek geldi. Balkona da silahı temizlemek için çıktım. Silahı öylesine ileriye doğru uzattım. Tam geri çekerken de ateş aldı. Niyetim öldürmek değildi" dedi. H.U. emniyetteki ifadesini ise o anki psikolojiyle verdiğini, doğru olmadığını öne sürdü. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.