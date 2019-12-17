Antalya'da bankada soygun girişimi! Silahlı soyguncu güvenlik personelini rehin aldı
Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Vatandaştan CHP'li belediyeye çöp tepkisi 17.12.2019 | 11:24
04:12
Ankara'da kahraman şoför yaralı yavru kediyi böyle kurtardı 17.12.2019 | 11:13
04:11
03:13
09:25
Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası 17.12.2019 | 09:54
06:36
02:00
Jandarmanın torbacı operasyonunda kalaşnikof ve uzi ele geçirildi 17.12.2019 | 09:43
01:08
Elazığ'a oğlundan ölesiye dayak yiyen anneden açıklama! 17.12.2019 | 09:35
01:22
02:00
Beykoz’da magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada 17.12.2019 | 09:36
00:47
Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce öteye böyle fırlattı 17.12.2019 | 09:33
02:00:15
04:12
Kahraman şoför yaralı yavru kediyi hayata bağladı 16.12.2019 | 18:21
02:30
Bir düğün, 2 cenaze... En mutlu günleri kabusa döndü 16.12.2019 | 18:21
06:44
Doğuda kar, Alanya’da deniz keyfi 16.12.2019 | 18:21
01:11
Define avcıları, turistlerin düşürdüğü altınları arıyor 16.12.2019 | 18:21
01:36
Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı 16.12.2019 | 18:21
05:13
Şırıngalı çikolatadan ölen Mert'in ailesi konuştu 16.12.2019 | 16:41
02:39
Kütahya'da yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı! 16.12.2019 | 16:36
03:04
İstanbul Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı 16.12.2019 | 15:26