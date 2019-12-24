Web TV Yaşam Antalya'da drift yapan sürücüye 15 Bin TL'lik ibretlik ceza!

Antalya'da drift yapan sürücüye 15 Bin TL'lik ibretlik ceza!

24.12.2019 | 15:35

Antalya'da plakasız otomobille drift yapıp ters şeritten kaçan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi. Otomobil, 60 gün trafikten men edildi. Araç sürücüsü ise psikolojik test için sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, plakası olmayan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uzun süre ters şeritten gitti. Birkaç kez kaza yapmaktan son anda kurtulan sürücü, kovalamaca sonucu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


Drift atmak ve kent trafiğini tehlikeye sokmak suçlarından 15 bin lira ceza kesilen sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Ehliyetine el konulan sürücünün psikolojik testler için sevk edildiği belirtildi. Kaçma anı ise görüntülere saniye saniye yansıdı.


İl merkezi ve ilçelerde drift atanlara yönelik denetimlerini sıklaştıran Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 590 sürücüye 2 milyon 955 bin lira ceza kesildiğini belirtti. 2018 yılında ise il merkezinde 35 araca 175 bin 350 lira, il genelinde 65 araca 325 bin 650 lira ceza kesildiği ortaya çıktı.

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