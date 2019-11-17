Web TV Yaşam Antalya'da feci kaza kamerada

Antalya'da feci kaza kamerada

17.11.2019 | 18:31

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazanın ardından araç sürücülerinden birisinin olay yerinden kaçtığı bildirildi.Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaza Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Demokrasi Bulvarına çıkmakta olan Havva Yıldız'ın kullandığı 07 LSH 40 plakalı otomobil ile Demokrasi Bulvarı'nda çevreyolu istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 AIM 681 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken 07 AIM 681 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada 07 LSH 40 plakalı otomobil sürücüsü Havva Yıldız ve otomobilde yolcu olarak bulunan Beste Kafalı yaralandı. Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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