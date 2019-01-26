Antalya'da korkutan görüntüler! Denizde oluşan hortum karaya ulaşamadan kayboldu

Antalya'da bu sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında ortaya çıkan hortum denize ulaşmadan etkisini kaybetti. Bugün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Sarısu mahallesi civarında bir amatör kamera tarafından görüntülenen hortum kısa süreli korkuya sebep oldu. Sabaha karşı Kumluca ilçesi Salur mahallesinde ortaya çıkan ve bir serayı yerle bir edip 3'ü çocuk 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan hortumun ardından ikinci hortum Antalya açıklarında göründü. Deniz üzerinde bir anda beliren hortum yaklaşık 2 dakika sonunda karaya ulaşmadan etkisini kaybedip kayboldu.