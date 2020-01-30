Web TV Yaşam Antalya'da lise öğrencisi genç kıza kapkaç şoku kamerada!

Antalya'da lise öğrencisi genç kıza kapkaç şoku kamerada!

Antalya'da lise öğrencisi genç kıza kapkaç şoku kamerada!
30.01.2020 | 16:53

Antalya’da lise öğrencisi kızın elindeki çanta bir bisikletli kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi, 917 Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahalledeki evinden çıkan lise öğrencisi 16 yaşındaki Nurcan Durmaz, kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. 917 Sokak'ta kaldırımda yürüyen Durmaz'ın yanına siyah montlu bisikletli bir kişi yaklaşıp, genç kızın elindeki çantayı kapıp kaçtı. Neye uğradığını anlamayan Durmaz, önce arkasına baktı, sonra şüphelinin arkasından koştu. Büyük şok yaşayan Nurcan Durmaz durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Durmaz'dan eşkali alınan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşadığı korku yüzünden belli olan Nurcan Durmaz, olayın nasıl gerçekleştiğini polis ekiplerine anlattı. Durmaz'ın çantasında arızalı bir telefon, kimlik kartı 50 lira parasının olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Öte yandan kapkaç anı yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Durmaz'ın, kaldırımda yürüdüğü ve arkasından gelen bisikletli bir kişinin çantayı alıp kaçtığı anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya'da lise öğrencisi genç kıza kapkaç şoku kamerada! 02:25
Antalya'da lise öğrencisi genç kıza kapkaç şoku kamerada! 30.01.2020 | 16:53
Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'den sahnede skandal küfür! 00:31
Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'den sahnede skandal küfür! 30.01.2020 | 16:14
Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı 00:59
Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı 30.01.2020 | 15:50
Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu 16:16
Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu 30.01.2020 | 12:22
Meteoroloji'den 30 Ocak 2020 Perşembe günü için hava durumu tahmini 01:30
Meteoroloji'den 30 Ocak 2020 Perşembe günü için hava durumu tahmini 30.01.2020 | 10:51
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 41 Filistinli'yi yaraladı 04:43
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 41 Filistinli'yi yaraladı 30.01.2020 | 09:40
Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada 01:56
Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada 30.01.2020 | 09:39
Enkaz altından çıkartılan gencin annesi, özel harekatçının ellerini öptü 05:59
Enkaz altından çıkartılan gencin annesi, özel harekatçının ellerini öptü 29.01.2020 | 17:58
Türk Kızılayı’na deprem bölgesi için yardım yağdı 07:01
Türk Kızılayı’na deprem bölgesi için yardım yağdı 29.01.2020 | 17:57
Piyanonun yıldızları Bursa'da 05:24
Piyanonun yıldızları Bursa'da 29.01.2020 | 17:58
Sırtındaki monta kadar depremzedelere gönderen kadının unuttuğu para Malatya'dan geri döndü 05:10
Sırtındaki monta kadar depremzedelere gönderen kadının unuttuğu para Malatya'dan geri döndü 29.01.2020 | 17:57
İp attım ucu kaldı şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti 03:49
"İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti 29.01.2020 | 17:57
Kendi küçük yüreği büyük...İlkokul öğrencisi Hasan kumbarasını depremzedeler için bağışladı 03:52
Kendi küçük yüreği büyük...İlkokul öğrencisi Hasan kumbarasını depremzedeler için bağışladı 29.01.2020 | 17:58
Kahvehanecinin kumar oyununu polis bozdu 00:58
Kahvehanecinin kumar oyununu polis bozdu 29.01.2020 | 17:58
Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar... 00:45
Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar... 29.01.2020 | 16:35
Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı 00:41
Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı 29.01.2020 | 15:44
Elazığ'da kimliği belirsiz bir hayırsever, depremzedelerin market borcunu ödedi 07:46
Elazığ'da kimliği belirsiz bir hayırsever, depremzedelerin market borcunu ödedi 29.01.2020 | 15:24
Türk bilim insanlarından ölümcül virüsü anında tespit eden buluş! 03:59
Türk bilim insanlarından ölümcül virüsü anında tespit eden buluş! 29.01.2020 | 15:09
Depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın yıkılma anları kameralarda 04:19
Depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın yıkılma anları kameralarda 29.01.2020 | 15:08
Müge Anlı'da sapıklar tarafından katledilen Pınar Kaynak vahşetinde şok tanık! 29 Ocak 2020 Çarşamba Genç kadının cesedindeki spermler... 31:24
Müge Anlı'da sapıklar tarafından katledilen Pınar Kaynak vahşetinde şok tanık! (29 Ocak 2020 Çarşamba) Genç kadının cesedindeki spermler... 29.01.2020 | 13:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN