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Antalya'da takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı!

27.01.2020 | 17:28

Antalya'nın Serik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarpan otomobil, takla atıp, devrildi. Kazada araçtaki Helin Tepeli (20) yaşamını yitirirken, sürücü Hasan Durmaz da yaralandı.

Kaza, dün gece, Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Durmaz'ın kullandığı 07 LDV 52 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra takla atıp, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçtaki Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan sürücü Hasan Durmaz ise ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


KAZA ANI KAMERADA
Antalya'nın Serik ilçesinde Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda seyreden otomobilin, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki bordür taşına çarpması, ardından yan yatarak elektrik direğine çarpması yer aldı.

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