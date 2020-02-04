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Antalya'da yanında duran kediye tekme atan şahıs kamerada | Video

Antalya'da yanında duran kediye tekme atan şahıs kamerada | Video
04.02.2020 | 14:45

Antalya'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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