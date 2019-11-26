Apple'ın Netflix açığını keşfeden iki Türk gencine 200 bin dolar ödül teklifi!

Bursa'da buluşan Çayan Temel (20) ile Oğuz Akçay (17), dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple ile Netflix arasındaki 'Apple cihazlardan Netflix'ten film veya dizi izlerken görüntü kaydı alınamaz' şeklindeki gizlilik sözleşmesinin açığını buldu. Apple telefondan Netflix izlerken 4K görüntü kalitesinde kayıt alan gençlere, Apple tarafından toplamda 200 bin dolarlık ödül teklif edildi.