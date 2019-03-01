Aracın altına sıkışan bu kez tavuk oldu! Yumurtasıyla beraber böyle kurtarıldı

Otomobilin motoruna sıkışan bu kez ne bir kedi ne de bir yavru köpek. Aracı kaldırdıklarında gözlerine inanamayan ustalar karşılarında aracın altına sıkışmış bir tavuk gördüler üstelik bir de yumurtlamıştı. Kümesin yolunu bulamayınca yumurtlamak için park halindeki aracın altına giren tavuk girdiği yerden bir daha çıkamadı. Otomobilin sahibi aracını bakıma götürmek için oto sanayiye geldi. Ustalar aracı kaldırdıklarında karşılarında gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Aracın alt kısmı sökülerek tavuk sıkıştığı yerden çıkarıldı.