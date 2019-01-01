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Aracın çarpmasıyla Çoruh Nehri'ne düşüp öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yolda yürüdüğü sırada aracın çarpması sonucu Çoruh Nehri'nde düşen Mehmet Alkan'ın (37) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Yusufeli-Artvin karayolu, Ahlat mevkiinde meydana geldi. İlçeden evine gitmek için yol kenarında yürüyen Mehmet Alkan'a, seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz belirsiz bir araç çarptı. Alkan, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1 metrelik yükseklikten, yolun alt kısmında yer alan Çoruh Nehri'ne düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece boyu sürdükleri arama kurtarma çalışmalarında sonuç alamadı. Sabah saatlerinde ekiplerce yeninden başlatılan arama çalışmalarında Alkan'ın cansız bedeni, nehirde kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. AFAD ve dalgıç ekipleri Alkan'ın cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Savcılık incelemesinin ardından Alkan'ın cansız bedeni, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri, olaya karışan araç ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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Aracın çarpmasıyla Çoruh Nehri'ne düşüp öldü
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