Araçlardan akü çalan baba-oğul ve arkadaşı yakalandı
Konya’da dört farklı araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli baba oğul ve arkadaşı yakalandı. Edinilen bilgiye göre, son günlerde artan akü hırsızlığı üzerine Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı araçtan kaputlarını kırarak akü çaldığı tespit edilen D.D. (35) ve oğlu R.D. (16) ile arkadaşları H.T. (32) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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