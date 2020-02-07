Ardahan'da 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi | Video

Ardahan'da kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

Gürcistan'dan Türkgözü Sınır Kapısı'na gelen bir tırda Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada gümrük muhafaza görevlilerince arama yapıldı.Aramada ele geçirilen ve kaçak yollarla sokulmak istendiği anlaşılan 4 bin 560 su kaplumbağasına el konuldu. Tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.