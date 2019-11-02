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Ardahan'da mevsimin ilk kar yağışı başladı! (2 Kasım 2019 Cumartesi)

02.11.2019 | 10:25

Ardahan'da mevsimin ilk kar yağışı ile sokaklar beyaza büründü. Ardahan'da (2 Kasım 2019 Cumartesi) kar yağışı etkili oluyor.

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