Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü, yolcu minibüsü alev alev yandı
Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.
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